富蘭克林：美國經濟仍穩健 非投資級債年化報酬7至8%真甜

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-05 20:10

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美國第二季 GDP 獲上修至 3%，顯示美國經濟依然穩健，軟著陸已成基調，儘管 8 月份 ISM 製造業指數第五個月萎縮，但較 7 月份數據回升，富蘭克林證券投顧統計，自 1997 年來，只要經濟呈現正成長，美國非投資級債表現都優於其他債券類別，季度表現年化報酬率可達 7%~8%。

美國經濟具韌性支持企業能維持健康的財務體質，美國企業今年來獲信評機構調升評等的規模也遠高過預期，其中明日之星 (由非投資級升等為投資級) 規模逼近 400 億美元，而從投資級遭降至非投資級的墮落天使則僅約 50 億美元，比例達近 8 倍，高盛證券便在近期報告中下調了今年的違約率預估，由原估的 3% 下調至 2.5%，遠低於長期平均值 4.5%。

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富蘭克林證券投顧表示，美國七月疲弱的就業報告一度引發股市重挫，加上科技股財報即便多數仍優於預期，但未能持續驚艷市場，在評價面昂貴下也加劇了股市震盪。統計近 25 年來，美國非投資級債之年化報酬率 6.3% 雖略低於投資於美股的 7.6%，不過由於美股的波動風險高達 15%，因此考量風險後，美國非投資級債表現遠優於美股。