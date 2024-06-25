華南金TCFD報告查核 2度取得 BSI Level-5+最高等級

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 16:07

華南金控 (2880-TW) 積極進行各項氣候風險抵減措施，增加氣候韌性，繼 2023 年通過英國標準協會（BSI）之氣候相關財務揭露（TCFD）查核，取得 BSI「Level 5+: Excellence」最高等級後，今年再次取得 BSI 最高等級，顯現因應氣候變遷的決心。

為積極呼應政府推動公股金融事業 ESG 倡議平台及 2050 年淨零碳排政策，華南金控優先與對環境友善之供應商合作，採購對環境友善的設備，持續推動多元化永續行動計畫，發展投資、營運與商品及服務淨零策略等。

為強化氣候變遷風險管理，華南金控依循 TCFD 架構，藉由「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」四個構面，完善氣候風險管理機制，除監控高氣候風險產業暴險情形，並對高氣候風險之投融資對象進行差異化管理與議合等措施，以資金協助企業落實 ESG 發展與低碳轉型。

華南金控自 2016 年起導入溫室氣體盤查 ISO 14064-1，於 2019 年起擴大溫室氣體排放的數據蒐集範疇，逐年完成集團各公司國內外營運及非營運據點盤查，目前已完成集團全數據點溫室氣體盤查，另設置太陽能發電設備、辦理綠電、碳權採購等，以提高再生能源使用占比，降低排碳能源需求。子公司華南銀行新資訊大樓更於今年正式啟用，除為全國工業區採都市更新方式興建首例，亦是傳統工業區廠房類建築少有的金級以上綠建築案例。