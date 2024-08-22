土地銀行氣候相關財務揭露（TCFD）獲 BSI 最高 Level 5+認證

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-22 18:55

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土地銀行 111 年 4 月簽署支持氣候相關財務揭露 (TCFD)，持續導入國際方法論以精進風險管理，藉由「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」4 個面向，完善氣候風險管理機制，並針對 TCFD 委託第三方查核，榮獲英國標準協會 (BSI) 最高查核等級「Level 5+：Excellence」。

土地銀行長期深耕永續經營，多年來致力於推動綠色金融，積極參與各項減碳與環保計畫，制定明確之淨零排放目標，並逐步在業務營運中實現綠色轉型，持續推出多樣化的綠色存款、綠色貸款和綠色債券，包括主辦永續績效連結聯貸案及發行可持續發展債券，亦聚焦綠色能源產業推出「綠電價金信託」服務，運用「建築綠色融資行銷方案」鼓勵建築業使用綠色建材、設置節能低碳及耐震設施以提升能源效率。

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此外，土銀為降低自身碳排，除推行無紙化辦公，採用節能設備和可再生能源外，營業總部已通過「ISO50001 能源管理系統」及「ISO14001 環境管理系統」兩項國際標準認證，且完成國內及海外全數營運據點之溫室氣體盤查並取得「ISO 14064-1 溫室氣體查證聲明書」，以「汰換空調系統」及「太陽能發電（自發 自用）」之節電為減碳主力，朝低碳永續目標持續邁進。

另為參與國際倡議，土地銀行已完成簽署並導入赤道原則， 每年依循全球報告倡議組織（GRI）等國際準則編製發行永續報告書，並透過年報及企業網站公開揭露永續發展相關資訊，提升 ESG 資訊揭露質量及透明度。