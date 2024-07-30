鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股CELH-US的目標價調降至72.5元，幅度約6.45%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 00:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Celsius控股(CELH-US)提出目標價估值：中位數由77.5元下修至72.5元，調降幅度6.45%。其中最高估值101.1元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Celsius控股評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Celsius控股今(30日)收盤價為46.36元。近5日股價下跌6.45%，標普指數下跌0.83%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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