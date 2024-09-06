鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司(VFC-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 04:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對VF公司(VFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元下修至0.63元，其中最高估值1.01元，最低估值0.15元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.01(1.33)
|1.6
|1.57
|1.35
|最低值
|0.15(0.15)
|0.69
|0.8
|1.35
|平均值
|0.57(0.6)
|1.02
|1.21
|1.35
|中位數
|0.63(0.64)
|1.01
|1.24
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|102.27億
|107.54億
|112.85億
|111.64億
|最低值
|95.26億
|96.76億
|100.64億
|111.64億
|平均值
|99.32億
|101.97億
|105.91億
|111.64億
|中位數
|100.13億
|101.27億
|105.26億
|111.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.70
|1.04
|3.53
|0.31
|-2.49
|營業收入
|105.07億
|92.36億
|118.69億
|116.19億
|104.60億
詳細資訊請看美股內頁：
VF公司(VFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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