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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司(VFC-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 04:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對VF公司(VFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元下修至0.63元，其中最高估值1.01元，最低估值0.15元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.01(1.33)1.61.571.35
最低值0.15(0.15)0.690.81.35
平均值0.57(0.6)1.021.211.35
中位數0.63(0.64)1.011.241.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值102.27億107.54億112.85億111.64億
最低值95.26億96.76億100.64億111.64億
平均值99.32億101.97億105.91億111.64億
中位數100.13億101.27億105.26億111.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.701.043.530.31-2.49
營業收入105.07億92.36億118.69億116.19億104.60億

詳細資訊請看美股內頁：
VF公司(VFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVFC

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