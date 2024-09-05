全訊8月營收年月雙增 取得歐洲軍工大廠訂單開始出貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 17:02

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全訊 (5222-TW) 受惠政府國防標案以及國際軍工產品出貨量持續提升，全訊 8 月營收表現亮眼，年月雙增，其中年增逾 1 成。此外，全訊今年拓展防禦作戰產品領域也有新斬獲，已取得歐洲軍工大廠訂單並已開始出貨。

全訊 8 月營收 1.18 億元，月增 8.27%，年增 18.31%；累計今年 1 至 8 月營收 8.69 億元，年增 13.05%。

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全訊說明，8 月受惠高階軍規等級的功率放大器出貨量持續提升，帶動 8 月營收表現。其中，政府國防產品方面，高頻高功率的固態功率放大器 (SSPA) 模組出貨量隨標案進度持續推進，今年下半年國防用 SSPA 模組及次系統產品出貨量可望逐季成長，預估今年政府標案相關的國防用 SSPA 產品出貨量，可望維持成長。

國際軍工品方面，全訊表示，今年在拓展電子防禦作戰產品有新斬獲，已成功取得歐洲軍工大廠客戶訂單並開始出貨。