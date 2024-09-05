研調：9月電視面板部分價格跌勢放緩 32、43吋供給減少估先止跌

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-05 21:08

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研調機構集邦 (TrendForce) 今(5)日發布 9 月上旬面板價格評論，雖然電視面板需求需求仍處於相對偏弱，但在主要面板廠進行產能調控下，部分電視面板尺寸價格的跌勢放緩，預計 32 吋與 43 吋可望率先止跌。

集邦表示，品牌端採購動能並未顯著增強下，電視面板價格持續面臨下跌壓力，不過主要面板廠都已宣布將在 10 月初進行為期兩週左右的停產計畫，寄望透過積極的產能調控，來讓供需再次回到平衡狀態，進而減緩面板價格下跌壓力。

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集邦認為，部分客戶可能會因應減產調節，將一部份需求提前至 9 月份拉貨，有助於 9 月份部分面板尺寸價格的跌勢放緩。目前觀察 9 月份的電視面板價格，32 吋與 43 吋因為供給減少，海外新興市場需求穩定，可望率先止跌；中大尺寸 50 吋預計下跌 3 美元，55 吋下跌 2 美元，65 吋下跌 2 美元，75 吋下跌 3 美元。

顯示器面板方面，集邦表示，進入第三季後，顯示器面板出貨將略低於第二季，顯示品牌客戶備貨高峰已過，加上電視面板持續面臨跌價壓力下，顯示器面板價格的下跌壓力已逐漸浮現。不過部分面板廠仍持續力守面板價格，可能僅先針對部分高價機種或是高階機種作面板價格的微幅調整。

至於品牌客戶則對於面板價格開始下跌抱持較高的期望，預估雙方仍會在價格攻防上持續角力。目前觀察 9 月份的顯示器面板價格，仍預估維持全面持平態勢，實際走向仍需視後續雙方議價狀況而定。

筆電面板來看，集邦認為，主要品牌客戶第三季筆電面板採購有望微幅季增 1%，顯示品牌客戶仍按照自身的步調，維持一定的採購動能，但因為時序逐漸進入年底，也不容易再見到大幅度的需求增長。