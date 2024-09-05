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鉅亨速報

盤後速報 - 鼎固-KY(2923)次交易(6)日除息0.2元，參考價29.4元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05


鼎固-KY(2923-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為29.4元，相較今日收盤價29.60元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/06 29.60 0.2 0.68% 0.0
2023/09/04 23.1 0.6 2.6% 0.0
2022/09/12 22.5 1.2 5.33% 0.0
2021/08/16 26.0 1.2 4.62% 0.0
2020/09/08 26.7 2.23 8.35% 0.0

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