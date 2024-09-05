盤後速報 - 鼎固-KY(2923)次交易(6)日除息0.2元，參考價29.4元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05
鼎固-KY(2923-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為29.4元，相較今日收盤價29.60元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.68%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/06
|29.60
|0.2
|0.68%
|0.0
|2023/09/04
|23.1
|0.6
|2.6%
|0.0
|2022/09/12
|22.5
|1.2
|5.33%
|0.0
|2021/08/16
|26.0
|1.2
|4.62%
|0.0
|2020/09/08
|26.7
|2.23
|8.35%
|0.0
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