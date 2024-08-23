search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.27%，總成交額37.89億

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 10:04


台股今日建材營造業類股表現疲軟，23日10:04相關指數下跌2.27%，總成交額37.89億元，大盤占比3.16%。

該產業上漲家數2、下跌家數52、平盤家數1。領跌個股鼎固-KY(2923-TW)23日09:49股價下跌2.8元，報31.9元，跌幅8.07%。

建材營造近5日下跌1.23%，集中市場加權指數上漲1.57%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -1.23% +1.57%
近一月 +0.24% -0.09%
近三月 +10.75% +3.18%
近六月 +47.22% +17.96%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22158.050.04%
鼎固-KY34.70.00%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿13.84
加權指數法興(售) 槓桿5

延伸閱讀


Empty