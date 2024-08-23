盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.27%，總成交額37.89億
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 10:04
台股今日建材營造業類股表現疲軟，23日10:04相關指數下跌2.27%，總成交額37.89億元，大盤占比3.16%。
該產業上漲家數2、下跌家數52、平盤家數1。領跌個股鼎固-KY(2923-TW)23日09:49股價下跌2.8元，報31.9元，跌幅8.07%。
建材營造近5日下跌1.23%，集中市場加權指數上漲1.57%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.23%
|+1.57%
|近一月
|+0.24%
|-0.09%
|近三月
|+10.75%
|+3.18%
|近六月
|+47.22%
|+17.96%
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