盤後速報 - 三發地產(9946)次交易(5)日除息0.7元，參考價34.85元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05
三發地產(9946-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為34.85元，相較今日收盤價35.55元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|35.55
|0.7
|1.97%
|0.0
|2023/08/25
|14.1
|0.42773
|3.03%
|0.0
|2022/09/21
|13.65
|0.68
|4.98%
|0.0
|2021/09/29
|16.7
|0.3
|1.8%
|0.5
|2020/11/19
|19.05
|0.6204
|3.26%
|1.034
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