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鉅亨速報

盤後速報 - 三發地產(9946)次交易(5)日除息0.7元，參考價34.85元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05


三發地產(9946-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為34.85元，相較今日收盤價35.55元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 35.55 0.7 1.97% 0.0
2023/08/25 14.1 0.42773 3.03% 0.0
2022/09/21 13.65 0.68 4.98% 0.0
2021/09/29 16.7 0.3 1.8% 0.5
2020/11/19 19.05 0.6204 3.26% 1.034

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