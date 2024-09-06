盤後速報 - 利奇(1517)下週(9月13日)除息0.2元，預估參考價15.55元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05
利奇(1517-TW)下週(9月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(9月6日)收盤價15.75元計算，預估參考價為15.55元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
利奇(1517-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽、機車、腳踏車零件之製造、加工及買賣。一般機械製造、加工及買賣。近5日股價下跌3.08%，集中市場加權指數下跌4.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/13
|15.75
|0.2
|1.27%
|0.0
|2023/09/13
|15.95
|0.9
|5.64%
|0.0
|2022/09/20
|25.15
|0.8
|3.18%
|0.0
|2021/09/17
|27.5
|0.35
|1.27%
|0.0
|2020/09/03
|11.3
|0.2021
|1.79%
|0.0
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