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鉅亨速報

盤後速報 - 利奇(1517)下週(9月13日)除息0.2元，預估參考價15.55元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


利奇(1517-TW)下週(9月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(9月6日)收盤價15.75元計算，預估參考價為15.55元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

利奇(1517-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽、機車、腳踏車零件之製造、加工及買賣。一般機械製造、加工及買賣。近5日股價下跌3.08%，集中市場加權指數下跌4.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/13 15.75 0.2 1.27% 0.0
2023/09/13 15.95 0.9 5.64% 0.0
2022/09/20 25.15 0.8 3.18% 0.0
2021/09/17 27.5 0.35 1.27% 0.0
2020/09/03 11.3 0.2021 1.79% 0.0

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