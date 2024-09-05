高盛：賀錦麗企業稅增至28%提議 恐讓標普500指數企業獲利減少5%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-05 16:02

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美國民主黨總統參選人賀錦麗週三 (4 日) 呼籲對百萬美元以上年收的人徵收 28% 資本利得稅，大幅低於總統拜登在 2025 年度預算中提的 39.6%，但賀錦麗提議將企業所得稅從 21% 提高到 28%，專家憂心恐對企業獲利造成不小影響。拜登在新預算案中也要求將企業稅提高至 28%。

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這家華爾街券商還說，目前美國國內收入的法定企業稅稅率為 26%，但標普 500 指數成分股企業支付的總有效稅率為 19%。

根據高盛預估，美國國內法定稅率每變動 1 個百分點，標普 500 指數成分股企業每股獲利 (EPS) 的變動幅度將略少於 1%，或 EPS 約有 2 美元受到影響。

另一方面，美國共和黨總統候選人川普提議將國內企業稅率從目前的 21% 降至 15%，高盛估此舉將讓標普 500 指數企業的獲利提高約 4%。