高盛：賀錦麗企業稅增至28%提議 恐讓標普500指數企業獲利減少5%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-05 16:02
美國民主黨總統參選人賀錦麗週三 (4 日) 呼籲對百萬美元以上年收的人徵收 28% 資本利得稅，大幅低於總統拜登在 2025 年度預算中提的 39.6%，但賀錦麗提議將企業所得稅從 21% 提高到 28%，專家憂心恐對企業獲利造成不小影響。拜登在新預算案中也要求將企業稅提高至 28%。
高盛 (GS-US) 分析師表示，賀錦麗的提案恐讓標普 500 指數成分股企業獲利下滑約 5%，而若是針對海外收入加稅，並將最低稅率從 15% 提高到 21%，恐讓收入減少多達 8%。
這家華爾街券商還說，目前美國國內收入的法定企業稅稅率為 26%，但標普 500 指數成分股企業支付的總有效稅率為 19%。
根據高盛預估，美國國內法定稅率每變動 1 個百分點，標普 500 指數成分股企業每股獲利 (EPS) 的變動幅度將略少於 1%，或 EPS 約有 2 美元受到影響。
另一方面，美國共和黨總統候選人川普提議將國內企業稅率從目前的 21% 降至 15%，高盛估此舉將讓標普 500 指數企業的獲利提高約 4%。
但高盛表示，賀錦麗的支出計畫和稅收抵免政策，將「大幅抵消」企業所得稅提高對投資造成的打擊。
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