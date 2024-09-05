【市場觀察】輝達股價跌超9%、恐慌指數飆破30%…美股為何避不開「9月魔咒」？

鉅亨研報 2024-09-05 11:48

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美股在 9/3 出現暴跌，四大指數分別創下 8/5 以來最大單日跌幅，不僅標普 500 和那指重挫，小型股也没能守住，代表價值股的道瓊工業指數也從高位跌落，其中以晶片股為重災區，輝達暴跌 9%，那指重 3.26%。且大宗商品也幾乎全軍覆沒，因利比亞可能恢復原油供應令油價重挫，WTI 下跌 4.4% 至 $70.34，回吐年內漲幅，高盛因中國經濟活動疲軟，下調明年銅目標價近 5000 美元 / 噸至 10100 美元 / 噸，LME 3 個月銅價昨下跌 2.5% 至 8954 美元 / 噸，原物料價格重挫導致原物料板塊 (-2.3%)，到底美股暴跌的原因是什麼?

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一、9/3 美股為何暴跌?

(1)8 月 ISM 製造業指數不如預期

美股大跌原因眾多，雖然我們認為 ISM 製造業指數的不如預期並非主因，但市場似乎將此數據做為投資人拋售股票的元凶。8 月 ISM 製造業表現如下:

美國 8 月 ISM 製造業指數由 46.8 回升 47.2，然低於預期的 47.5：美國 8 月 ISM 製造業指數由 46.8→47.2，低於預期的 47.5，改善主要受到就業和庫存指數上升，(1)就業指數由 43.4 的 2020/6 以來低回升至 46.0，調查顯示招募與裁員比由 1:1.8→1:1.2，受訪公司仍繼續透過裁員、自然減少員工以及凍結招聘來減少總員工人數，(2)庫存 (44.5→50.3) 和客戶庫存 (45.8→48.4) 皆呈現上升 (3) 生產指數 (45.9→44.8) 和新訂單 (47.4→44.6) 雙雙下滑，顯示供給和需求狀況疲軟 (4) 價格方面，價格指數由 52.9→54.0，大宗商品價格波動仍大，塑膠價格、紙製品電器元件及運輸價格上漲。整體來看，儘管 8 月 ISM 製造業指數小幅上升，但升幅不如預期，已經是連續 5 個月低於 50，調查顯示製造業需求進一步收縮，同步令生產下滑，生產指數創下疫情以來最低。另 S&P Global 製造業 PMI 終值由 48.0 下修至 47.9，也是不如市場預期。

由上述數據來看，其實 ISM 指數較 7 月回升，只是略為不如預期，市場似乎放大檢視了生產指數和新訂單的雙雙下滑，及庫存上升等，導致新訂單 / 庫存比率跌至衰退期水準，被視為景氣衰退的警訊，同時價格指數重拾上揚趨勢傳遞出停滯性通膨的信號，因而再度引發市場恐慌。

事實上 8 月股市的大跌也曾出現同樣的場景，當 7 月的製造業 ISM 指數公布後為連續 4 個月低於 50 榮枯線，接著是疲軟的 7 月就業報告，引發衰退恐慌並引爆股災。這次情況可能會有所不同，因為即將公布的 8 月非農就業報告不管在新增就業人數或失業率應該都會較 7 月改善，且從其他各面向來看，美國景氣都仍在持續擴張。

(2) 輝達大跌使半導體股成為重災區

VDA 在 8/28 公布財報，其實營收與獲利都高於預期，只是業績指引略低於最高預期，而 Blackwell 延遲出貨也導致市場賣出的理由。事實上......。

(3) 9 月魔咒的恐懼心理作祟

幾十年來，美股市場上一直流傳著「9 月魔咒」的說法。在近一個世紀內，9 月是美股唯一一個平均負報酬的月份，甚至.....。

二、半導體業究竟有何利空？

三、台美股投資策略