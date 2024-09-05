壽險業首創！安聯人壽推「友善共享瀏覽」服務高齡客戶

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-05 15:07

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安聯人壽今 (5) 日宣布推出全新客服顧問「友善共享瀏覽」服務，保戶只要對保險商品或保單服務有任何疑問，除了可在安聯人壽官網及商品頁啟動該項服務之外，更為壽險業首創可讓保戶在網路會員中心 My Allianz 與客服人員開啟「友善共享瀏覽」服務，即可在保護客戶個資且符合國際資安標準下，線上同步瀏覽客戶授權的指定網路操作頁面，對於容易卡關的高齡客戶不啻為一大福音。

安聯人壽表示，數位已經不是吸引客戶的優勢，而是服務客戶的基本配備，當前數位工具的使用，不僅要便利地提供各種服務，更要貼合客戶的使用習慣，因此針對客戶回饋進行數位工具的優化，成為開發的重點項目之一。

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此一改革目標，在人工智能 AI 趨勢興起下，愈發能夠使用大數據蒐集來達成目標，以安聯人壽多年來積極推動的數位策略來說，「客戶服務數位化」便是結合 FinTech 技術以提供更多創新服務與體驗。

安聯人壽進一步指出，全新客服顧問「友善共享瀏覽」服務的誕生，就是因為觀察到 2023 年客服專線服務客群件數中，約 9%~10% 來電詢問網路操作服務細節的客戶會面臨卡關的問題，尤以 65 歲以上高齡使用者居多，預期新服務推出後，無論客戶使用手機、平板或電腦登入安聯官網，都能獲得所需的諮詢與服務，進一步推動高齡友善服務，打造無障礙金融友善環境。

全球進入後疫情時代，非常態已經是一個常態，企業唯有透過數位轉型達到彈性且快速部署，才能有效提升數位競爭力及永續運作。安聯人壽從兩大面向改變，以符合客戶期待，首先是在建立生態圈之餘，也要走入生活圈；其次則是透過創新及穩定並行，讓服務和效率相乘。

安聯客服顧問「友善共享瀏覽」服務協助客戶將金融使用場景進一步擴散至相關商品的網頁，更為壽險業首創可讓保戶在網路會員中心 My Allianz 與客服人員開啟「友善共享瀏覽」服務，客戶使用此項服務無需事前安裝任何軟體元件，僅需撥打專線及持有可瀏覽網頁之裝置 (桌機、筆電、行動裝置)，待客服人員發送友善共享瀏覽邀請連結後，就可使用友善共享瀏覽服務進行遠端互動。