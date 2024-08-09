統一證樂齡防詐 獲2024 TSAA台灣永續行動獎

台灣永續能源研究基金會舉辦 2024 第四屆「TSAA 台灣永續行動獎」，統一證券 ( 2855-TW ) 以「樂齡防詐」專案，自 507 件參賽作品中脫穎而出，榮獲 2024 TSAA 台灣永續行動獎銅獎殊榮。

統一證延續 2022 年「統一證券 - 您悠遊股海的矛與盾」專案，2023 年與數位人道協會和 WaCare 遠距健康合作，針對較容易受騙的樂齡長者推廣防詐騙觀念，並以 WaCare 健康照護社群為基礎，從長者的日常生活為起點，防範鎖定高齡者的金融剝削，並保障銀髮族的財物安全，全方位照顧高齡長者的身心靈健康與經濟安全。