統一證樂齡防詐 獲2024 TSAA台灣永續行動獎
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-09 10:03
台灣永續能源研究基金會舉辦 2024 第四屆「TSAA 台灣永續行動獎」，統一證券 (2855-TW) 以「樂齡防詐」專案，自 507 件參賽作品中脫穎而出，榮獲 2024 TSAA 台灣永續行動獎銅獎殊榮。
統一證延續 2022 年「統一證券 - 您悠遊股海的矛與盾」專案，2023 年與數位人道協會和 WaCare 遠距健康合作，針對較容易受騙的樂齡長者推廣防詐騙觀念，並以 WaCare 健康照護社群為基礎，從長者的日常生活為起點，防範鎖定高齡者的金融剝削，並保障銀髮族的財物安全，全方位照顧高齡長者的身心靈健康與經濟安全。
近年來台灣股市交易熱絡，投資詐騙訊息的數量也隨之飆升，據統計，相關案件量逐年暴增，詐騙手法也不斷推陳出新。統一證多管齊下防範金融詐騙發生，並針對年輕與高齡客群，提供關懷保護及友善服務措施。
統一證結合核心業務優勢，作為永續發展 4 大發展核心目標「CORE」-「貼心服務 - Comfortableness」、「職涯發展 - Opportunity」、「社會責任 - Responsibility」、「幸福共榮 - Equality」，將 ESG 融入組織文化與營運策略，落實永續管理，期許透過企業社會責任的實踐，創造永續影響力。
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