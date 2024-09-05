微星冠名挺桃園電競爭霸賽 9月7日開打爭高額獎金

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-05 11:51

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微星 (2377-TW) 科技日前宣布冠名贊助「2024 桃園電競爭霸賽」，提供高效能電腦主機供選手使用，也現場設立多元化產品體驗區，賽事將於 9 月 7 日開打，總獎金高達 20 萬元新台幣，冠軍可獲 12 萬元大獎。

微星科技在現場設立多元化產品體驗區，展出包括 CYBORG 電競筆電、顯示卡及高性能桌機等最新產品。特別值得一提的是，參與者有機會在現場體驗當前熱門的 3A 大作《黑神話：悟空》，成為本次活動的一大亮點。

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決賽將於 9 月 7 日在桃園藝文廣場舉行，結合「2024 桃園體育運動展演會暨體育有功人員 (團體) 表揚活動」，預期將吸引大批玩家和民眾參與。