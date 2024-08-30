青年、黑人與拉丁選民支持率大勝川普 賀錦麗：當選後將邀共和黨人入閣

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-30 08:47

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美國民主黨總統候選人賀錦麗上週獲提名時矢言當全民總統，她在正式成為總統候選人後的首場訪問中表示，選上總統後將邀請共和黨人進入內閣，而最新民調也顯示，賀錦麗在全美以 48% 支持率領先共和黨總統候選人川普的 43% 支持率。

賀錦麗週四 (29 日) 在跟競選搭檔華茲接受《CNN》專訪時說：「我的整個職業生涯都在徵求不同的意見。我認為在做出一些最重要決定時，有不同觀點、不同經歷的人參與進來是很重要的。我認為若我的內閣中有一名共和黨人，將對美國民眾有利。」

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賀錦麗還表示，她的政策觀點與決定中最重要、最具意義的方面是她的價值觀沒有改變，她還特別提到自己在邊境和氣候變遷問題上的價值觀。

與此同時，根據《今日美國報》與蘇福克大學共同公佈的最新民調，賀錦麗在民調中以 5 個百分點領先川普。

民調顯示，賀錦麗成功地獲得了年輕選民、黑人和拉丁美洲裔的大力支持。

在 18 至 34 歲受訪者中，賀錦麗以 49% 支持率大幅領先川普的 36%，在黑人選民中更以 76% 遙遙領先川普的 12%。

在拉丁美洲裔受訪者中，支持賀錦麗的比例為 53%，支持川普的比例為 37%。