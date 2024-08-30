川普警告Meta祖克柏：再干預美國總統大選 就準備在監獄度餘生

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-30 08:26

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美國前總統、共和黨總統候選人川普在他的新書中表示，Meta 執行長祖克柏曾在 2020 年總統大選時密謀反對他，川普警告祖克柏如果再這麼做，他將在監獄裡度過餘生。

據《Politico》報導，川普的新書名為《拯救美國》（Save America），將於 9 月 3 日發行。據出版商 Winning Team Publishing 介紹，這是一本以照片為主的圖冊，普通版零售價為 99 美元，若顧客想獲得川普簽名版，需要額外支付 400 美元。

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川普的新書中有一張他擔任總統時期在白宮與祖克柏會面的照片，但川普未註明具體日期。

在上述照片下，川普寫道，祖克柏會帶著妻子和他共進晚餐，表現得非常友善，但祖克柏「背地裡卻在密謀透過安裝投票『鎖箱』來反對他的真正陰謀」。

川普指的是，祖克柏夫婦在 2020 年總統大選期間為選舉基礎設施捐款 4.2 億美元。

儘管祖克柏聲稱這些資金並不用於支持特定候選人，但川普和共和黨人士認為，此舉鑽了法律漏洞，有利於川普當時的對手拜登。

川普還在新書中寫道：「我們正在密切關注他，如果他這次（指 2024 年美國總統大選）做了任何違法的事，他將在監獄裡度過餘生，其他膽敢在 2024 年大選中作弊的人，也是如此。」