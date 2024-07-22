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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股CELH-US的目標價調降至85元，幅度約3.95%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Celsius控股(CELH-US)提出目標價估值：中位數由88.5元下修至85元，調降幅度3.95%。其中最高估值110元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Celsius控股評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Celsius控股今(22日)收盤價為47.085元。近5日股價下跌3.95%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CELH市場預估目標價

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