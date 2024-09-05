CNN：全球車廠在中國的「黃金時代」結束了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-05 10:50

‌



‌



中國汽車工業協會的數據顯示，今年 7 月，外國汽車製造商在中國市場銷量中所佔的比率為 33%，遠不如兩年前同月的 53%。

據《華盛頓郵報》報導，在高峰期 2017 年，通用 (GM-US) 在中國銷售了 400 多萬輛汽車，但去年通用在中國的銷量只有 2017 年的一半。

福特 (F-US) 去年在華銷量較兩年前銳減 28%，市佔率不到 2%，不到 2016 年的一半。今年第二季，豐田在華合資企業的營收較去年同期驟降 73%。

分析師指出，如果目前趨勢繼續下去，包括美國等部分外國車廠可能會被擠出中國市場。

咨詢公司 Dunne Insights 執行長 Michael Dunne 說，曾經在中國「賺的錢比上帝還多」的外國汽車製造商，突然發現，他們在中國市場的市佔率消失了，現在「世界汽車工業的新中心是中國」，「每個人都在試圖接受這一事實：我們要從這兒去哪兒？我們怎麼和中國人競爭？」

Dunne 表示，外國汽車製造商在中國享受高成長率和巨額利潤的日子，已經走到頭了。他說，多年來，外國車廠在燃油車車市場的勝利，讓他們自滿，最終在電動車領域措手不及，他們突然發現，自己的市佔率不見了。

咨詢公司 Sino Auto Insights 創始人涂樂（Tu Le）指出，外國汽車業高層不可能每年都來中國，看看發生了什麼。當他們終於意識到公司落後了的時候，想要收復失地，恐怕已經太慢了。