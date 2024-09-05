川普：有結束烏克蘭戰爭具體計畫 但他打贏選戰後才會公布

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-05 08:49

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美國前總統、共和黨總統侯選人川普周二（3 日）表示，他有結束烏克蘭戰爭的具體計畫，但只有他在 11 月打贏美國總統大選後，才會對外公布。

川普與知名播客 Lex Fridman 進行了對話，Fridman 周二在社交平台 X 上公布了這段訪談。

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川普在談到烏克蘭戰爭時表示：「如果我贏了，當選總統，我能保證達成（和平）協議，這是一場不應該發生的戰爭。」

川普聲稱，他有一個非常具體的計畫，可以結束俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭。

不過，川普拒絕說明具體細節。他說：「我不能告訴你們這些計畫，因為如果我告訴你們了，我就用不上了，它們就會非常不成功。」

川普聲稱要保留這個計畫，當作「驚喜」。

他還在播客中表示，烏克蘭戰爭可能會升級為第三次世界大戰，目前全球多個熱點地區正在沸騰，起因是美國缺乏領導力。

這並非川普首次發表此類言論，他曾多次表示，如果他再次入主白宮，可以在一天之內解決烏克蘭危機。然而，他從未說明準備如何實現這一點。

對於川普的言論，俄烏兩國均持懷疑態度。

烏克蘭總統澤倫斯基在 7 月表示，如果川普知道如何結束這場戰爭，那麼他應該現在就提出他的計劃，而不是等到 11 月美國大選結束後，才公布細節。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈此前也表示，烏克蘭危機不可能在一天內解決。

川普的立場親俄，並且他一直反對美國持續援助烏克蘭。外界預料，如果他勝選，可能會大幅削減對烏克蘭的援助，甚至是停止。