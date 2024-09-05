〈焦點股〉股災也擋不住 六方科-KY照樣連拉5根漲停 創歷史新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-05 10:19

‌



精密金屬機加工商六方科 - KY(4569-TW)於日前法說會中指出，下半年營運將比上半年明顯增溫，並將積極搭上 AI 熱潮，散熱、半導體和光通訊等新產品需求增加，營運動能持續看漲，昨 (4) 日不受台股暴跌千點影響漲停，今 (5) 日再連續拉第 5 根漲停，來到歷史新高價 164 元。

六方科除了在原本的車用、雷射應用和醫療領域應用拚成長外，近來積極布局散熱、半導體、運動、無人機和工業自動化等版圖，看好未來的業務發展動能。

‌



隨著現有工業類客戶重新恢復拉貨，以及汽車類客戶配合開發的新產品零件隨著新型號銷售放量，六方科看下半年營運動能將較上半年好。

而為因應未來的產能不足問題，六方科也開始自地委建新廠房，預計第四季完工後裝設生產線。

六方科是在泰國發展的精密金屬機加工台商，目前 100% 持股泰國 4 座擁有自有土地廠房的生產基地，主要產品包括車削、銑削和沖壓三大類，應用範圍廣泛，包括汽車、工業應用、3C 電子和醫療等四大市場，主要客戶有全球知名的 Tier 1 整車廠、光通訊品牌廠和記憶體品牌廠。