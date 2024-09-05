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「視」弱不示弱 渣打Futuremakers攜手視障者家協 培力6位國際芳療師

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-05 12:49

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渣打Futuremakers公益計畫攜手台北市視障者家長協會協助視障夥伴取得芳療證照以拓展技能。（圖:渣打銀行提供）

渣打銀行呼應回應渣打集團 2019 年發起全球公益計畫 Futuremakers by Standard Chartered ，支持年紀介於 16-35 歲的弱勢青年與女性勇敢追夢。目前渣打攜手台北市視障者家長協會，推出多元化培力課程，已成功協助視障 6 位學員通過國際芳療師資格筆試， 向經濟自主之路邁進。

台北市視障者家長協會總幹事王晴紋指出，在邁入第三屆的初階和進階芳療課程中，該協會所培訓的視障青年學員們也分別於今年 8 月取得「NAHA 國際芳療證照」，有 6 位正式成為芳療師。


王晴紋表示，人類有 80% 的學習是靠視覺，無法依賴視覺的視障者在學習事物和生活適應上，更較明眼人辛苦而困難。但也意外發現，視障朋友雖失去視力，但在聽覺、嗅覺等感官覺受，更較一般人靈敏。該協會與 Futuremakers 公益計畫合作，嚐試幫助視障朋友找出除按摩服務之外的職業專長，合力開發多元培力課程，除芳療課程，尚有資訊工程、音樂等培育，也有進入職場的成功案例。

其中一位學員鈺樺，便分享參與 Futuremakers 公益計畫的心路歷程：因出生時早產視網膜剝離的她表示，因為不同香水味道的吸引，進而意外發掘到自己的喜好，察覺自己原來對味道有一定敏感度，也讓她有機會從按摩小站的工作跨足香氛領域，並持續朝調香師的目標邁進。正因為有了視障者家長協會與 Futuremakers 公益合作計畫的課程的協助，讓居住高雄的她有機會北上學習，開啟職能拓展的新篇章。

在製作香氛的培力課程中，視障朋友需要專注精神與大量記憶力，並透過敏銳的嗅覺和聽力，以完成從辨識植物到完成精油製作的過程，包括需要練習「聆聽」精油滴數來調整香氛成分。同時，也必須學習行銷自己製作的香氛，從撰寫文案，香氛用途、配方、以及香氛所帶來的感官享受。在課堂中，學員也會透過互相評分與給予意見，在成為芳療師的過程中相互鼓勵。

鈺樺很鼓勵視障夥伴們能嘗試這個新領域，透過香氛探索內心，也從精油調劑過程中，探索自己的更多潛力。透過專業芳療執照的培訓，渣打銀行再次攜手台北市視障者家長協會，為弱勢青年開啟更多的可能性。

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渣打銀行Futuremakers視障者家長協會

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