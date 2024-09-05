「視」弱不示弱 渣打Futuremakers攜手視障者家協 培力6位國際芳療師

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-05 12:49

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渣打銀行呼應回應渣打集團 2019 年發起全球公益計畫 Futuremakers by Standard Chartered ，支持年紀介於 16-35 歲的弱勢青年與女性勇敢追夢。目前渣打攜手台北市視障者家長協會，推出多元化培力課程，已成功協助視障 6 位學員通過國際芳療師資格筆試， 向經濟自主之路邁進。

台北市視障者家長協會總幹事王晴紋指出，在邁入第三屆的初階和進階芳療課程中，該協會所培訓的視障青年學員們也分別於今年 8 月取得「NAHA 國際芳療證照」，有 6 位正式成為芳療師。

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王晴紋表示，人類有 80% 的學習是靠視覺，無法依賴視覺的視障者在學習事物和生活適應上，更較明眼人辛苦而困難。但也意外發現，視障朋友雖失去視力，但在聽覺、嗅覺等感官覺受，更較一般人靈敏。該協會與 Futuremakers 公益計畫合作，嚐試幫助視障朋友找出除按摩服務之外的職業專長，合力開發多元培力課程，除芳療課程，尚有資訊工程、音樂等培育，也有進入職場的成功案例。

其中一位學員鈺樺，便分享參與 Futuremakers 公益計畫的心路歷程：因出生時早產視網膜剝離的她表示，因為不同香水味道的吸引，進而意外發掘到自己的喜好，察覺自己原來對味道有一定敏感度，也讓她有機會從按摩小站的工作跨足香氛領域，並持續朝調香師的目標邁進。正因為有了視障者家長協會與 Futuremakers 公益合作計畫的課程的協助，讓居住高雄的她有機會北上學習，開啟職能拓展的新篇章。

在製作香氛的培力課程中，視障朋友需要專注精神與大量記憶力，並透過敏銳的嗅覺和聽力，以完成從辨識植物到完成精油製作的過程，包括需要練習「聆聽」精油滴數來調整香氛成分。同時，也必須學習行銷自己製作的香氛，從撰寫文案，香氛用途、配方、以及香氛所帶來的感官享受。在課堂中，學員也會透過互相評分與給予意見，在成為芳療師的過程中相互鼓勵。