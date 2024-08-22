研調：非中國代工比例提升 越南、泰國最受筆電品牌商青睞

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-22 09:27

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根據 TrendForce 最新研究，預估今年全球筆電出貨將達 1.74 億台，年增 3.7%，換機需求集中在入門級消費與教育市場。此外，隨著地緣政治風險提高，TrendForce 認為，非中國筆電代工產區的比例逐漸提高，其中又以越南及泰國最受筆電品牌商青睞。

TrendForce 提到，筆電品牌商除考量地緣政治風險，關稅壓力以及勞動成本上升等因素，朝向更加多元的供應鏈布局，因此筆電代工廠逐漸移出中國，其中又以越南及泰國最受筆電品牌商青睞。越南及泰國除了有勞動力成本較低的優勢，逐步改善的基礎設施與不斷成長的國內市場，吸引大量投資。

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TrendForce 表示，全球供應鏈局勢近年發生變化，筆電品牌商針對不同市場需求而分散生產的趨勢未來將更明顯，預估今年中國筆電代工產區的比例將達 12.4%，較去年 7.2% 提升。不過 TrendForce 強調，中國龐大的製造能力與完善供應鏈，仍然是全球筆電生產的關鍵角色。