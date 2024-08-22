研調：非中國代工比例提升 越南、泰國最受筆電品牌商青睞
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-22 09:27
根據 TrendForce 最新研究，預估今年全球筆電出貨將達 1.74 億台，年增 3.7%，換機需求集中在入門級消費與教育市場。此外，隨著地緣政治風險提高，TrendForce 認為，非中國筆電代工產區的比例逐漸提高，其中又以越南及泰國最受筆電品牌商青睞。
TrendForce 提到，筆電品牌商除考量地緣政治風險，關稅壓力以及勞動成本上升等因素，朝向更加多元的供應鏈布局，因此筆電代工廠逐漸移出中國，其中又以越南及泰國最受筆電品牌商青睞。越南及泰國除了有勞動力成本較低的優勢，逐步改善的基礎設施與不斷成長的國內市場，吸引大量投資。
TrendForce 指出，在 Dell(DELL-US) 及蘋果 (AAPL-US) 積極布局下，今年越南筆電代工的比重將提升至 6%。泰國方面，TrendForce 認為，雖然泰國為後起之秀，但隨著 HP 與廣達 (2382-TW) 在當地密切合作，加上英業達 (2356-TW) 將在下半年加入生產，預計泰國今年全年筆電代工比例將攀升至 2.3%。
TrendForce 表示，全球供應鏈局勢近年發生變化，筆電品牌商針對不同市場需求而分散生產的趨勢未來將更明顯，預估今年中國筆電代工產區的比例將達 12.4%，較去年 7.2% 提升。不過 TrendForce 強調，中國龐大的製造能力與完善供應鏈，仍然是全球筆電生產的關鍵角色。
至於 AI 筆電，TrendForce 則指出，雖然今年下半年業者陸續推出 AI 筆電，但高昂的售價使得消費者採購意願不高，預期要到 2025 年才能看到 AI 機種對供應鏈帶來的貢獻，加上屆時在商務換機需求推動下，全球筆電出貨量將年增 5%。
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