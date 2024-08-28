〈焦點股〉機器人大軍出擊 3檔噴漲停、1檔改寫新天價

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上銀 ( 2049-TW) 董事長卓文恒表示，上銀機器人除醫療、晶圓、直節式、多關節外，也規劃搶進特殊產業需求的 Al 機器人，包括物流、焊接等產業，將與廠商攜手開發，很快看到結果。

美股財報季即將進入最後壓軸大戲，人工智慧 (AI) 霸主輝達週三 (28 日) 盤後公布第二季 (5 至 7 月) 財報，料將對整個科技業引爆連鎖反應，因為投資人引頸期盼，這些引領 AI 革命的企業展望依舊樂觀穩健。