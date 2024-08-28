〈焦點股〉機器人大軍出擊 3檔噴漲停、1檔改寫新天價
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-28 10:25
機器人與自動化工業大展閉幕，多家大廠秀肌肉，今年聚焦 AI 智慧製造及機器人概念，即將揭曉財報的輝達，也正積極投入人型機器人領域，為市場添增想像，東台 (4526-TW)、高鋒 (4510-TW)、喬福 (1540-TW) 等機器人概念股今 (28) 日在買盤追捧下，強勢亮燈漲停，台灣精銳 (4583-TW) 持續改寫新天價。
在機器人題材點火下，其他包括全球傳動 (4540-TW)、協易機(4533-TW)、瀧澤科 6609 等多檔工具機股表現強勢，大漲約半根漲停板，此外，直得(1597-TW)、上銀(2049-TW)、大銀微系統(4576-TW) 漲勢亦不俗。
台灣精銳 (4583-TW) 上半年營收 14.69 億元，年增 8%，營業利益 4.92 億元，年增 9%，業外收益大增，稅後純益 6.58 億元，年增 46%，每股稅後純益 8.2 元。日前股價連拉 2 根漲停後，今天一度大漲 6%，最高衝上 486 元，再創歷史新高。
上銀 (2049-TW) 董事長卓文恒表示，上銀機器人除醫療、晶圓、直節式、多關節外，也規劃搶進特殊產業需求的 Al 機器人，包括物流、焊接等產業，將與廠商攜手開發，很快看到結果。
美股財報季即將進入最後壓軸大戲，人工智慧 (AI) 霸主輝達週三 (28 日) 盤後公布第二季 (5 至 7 月) 財報，料將對整個科技業引爆連鎖反應，因為投資人引頸期盼，這些引領 AI 革命的企業展望依舊樂觀穩健。
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