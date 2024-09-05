〈焦點股〉士電重電訂單能見度3年無虞 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 11:15

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士電 (1503-TW) 指出，對於重電生意持審慎樂觀看法，相關訂單能見度未來 3 年無虞，且將穩健成長，激勵今 (5) 日早盤漲逾半根停板，雖然隨後漲幅收斂，但仍有超過 2% 的漲幅。

士電今天早盤以 210.5 元開高，最高漲至 218 元，漲逾半根停板，不過隨後漲幅收斂，截至上午 10 點 52 分，股價暫報 212 元，漲幅 2.42%，力拚站回 5 日線，成交量超過 2000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人周一 (2 日) 買超 1992 張後，周二 (3 日)、周三 (4 日) 轉為賣方，連續 2 個交易日合計賣超 1433 張。

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重電事業群總經理張金文說「重電今年非常忙碌」，年底到明年包含國內、海外以及綠色工程等需求都很好。不過目前全球 GIS(氣體絕緣開關) 交期約 3 至 4 年，海外電力變壓器交期約 2 至 4 年，國內電力變壓器則需要 1 年半至 2 年。因此相關訂單發酵不會那麼快，國內訂單要 1 年半，海外訂單則需 2 年才會發酵。