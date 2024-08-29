國壽星SPV發3.2億美元次債 全年800億台幣發債目標達陣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-29 10:25

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國泰人壽 28 日再度透過其全資持有之新加坡子公司 (Cathaylife Singapore Pte. Ltd.)，於境外債券市場發行總規模 3.2 億美元、15 年期首 10 年不可贖回之美元次順位公司債，在國際投資者踴躍參與下，獲得逾 10 倍超額認購。這是公司繼今年 7 月初完成國內保險業首檔海外債發行後第二檔境外美元債，並順利達成全年 800 億台幣之發債目標。

國壽表示，投資人熱烈的迴響，不僅反映出資本市場對國壽經營績效及財務實力的高度肯定，也為公司拓展多元暢通的籌資管道，厚植國際競爭力奠定堅實的基礎。

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為協助保險業在 2026 年順利接軌 TW-ICS、充實資本結構，金管會保險局於 2024 年 3 月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業（SPV）發行具資本性質的債券。

國泰人壽率先依循相關規範，透過新加坡設立全資持有之 Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 於 7 月 5 日發行 10 年期美元次順位公司債，金額為 6 億美元。其後，該債券於次級市場表現強勁，信用利差較發行之初顯著收窄。

有鑑於近期國際債市走勢平穩，為掌握發債機會窗口、完成年度資本規劃，國壽本週於 8 月 27 日起於香港進行為期一天的投資人交易路演，並於 8 月 28 日成功定價於 T10+150 基點 (以美國 10 年期公債為基準利率)，發行收益率為 5.329%，票面利率為 5.3%，總發行規模為 3.2 億美元。

在投資人積極參與下，創下逾 10 倍超額認購，基金 / 資產管理公司占 77%，保險 / 退休基金占 12%，銀行占 5%，私人銀行 / 其他占 6%；地區分布方面亞太地區占 79%，EMEA 則約 21%。以投資者結構觀之，本次發行順利吸引更多優質及長線投資者之青睞，且區域更具分散性，將有利於公司多元化投資人基礎、提升國際能見度。