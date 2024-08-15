南山人壽長照險市占率連9年奪冠 上半年熱銷約6.5億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-15 11:22

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台灣人口老化，長照險持續熱賣！南山人壽觀察，高齡化與少子化提升民眾的長照風險意識，長照險投保率也逐年上升，於 2023 年底來到 4.53%，創歷年最高。南山人壽近年提供多元創新設計的長照商品，並加入外溢機制，獲民眾青睞，市占率不僅連續 9 年奪得第一，2024 年上半年長照商品新契約保費更高達約新台幣 6.5 億元，蟬聯業界之冠。

針對超高齡社會民眾的保障需求，南山人壽持續開發多元長照商品與健康服務，考量不同族群，南山人壽目前共有 10 張長照系列商品，包含一年期、定期險及終身險，部分商品同時提供身故保障、輕度失智給付，強化失智保障，能夠滿足不同年齡層、不同預算的民眾對於長期照顧保障的需求。

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根據南山人壽內部資料統計，觀察 2023 年迄今保戶的長照險投保現況，女性占多數，達 53.1%，且發現高達 5 成的長照險被保險人集中於 31 歲至 50 歲的中壯族；若以性別來看，男性被保險人之投保年齡最主要集中於 21-30 歲佔 26.7%，女性被保險人主要則落在 41-50 歲佔 26.5%，年齡差距可能與男女性之購買動機不同有關。

觀察南山人壽現售的長照商品中，最熱銷的商品類型，以保費實惠的「南山人壽輕鬆陪伴長期照顧健康保險 (FLTC)」最受到保戶青睞。熱銷第二名的則是保障範圍完整、具外溢機制，並考量通膨設計，提供長期照顧分期保險金每年 2% 增加之「南山人壽溢路相守 2 長期照顧保險 (HRLTC2)」，顯示民眾除了考量保費，同樣看重保障的完整性，以及是否能有效對抗通膨，打造無虞的老年生活。

至於，民眾的長照準備金是否足夠？南山人壽統計發現，保戶的長照險平均保額僅 33.4 萬元，且只有 9% 的人同時擁有二張以上長照險，主要為終身型與定期型的搭配。

然而，反觀南山人壽 2023 年發布的「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」，逾 20% 民眾認為需具備超過 1000 萬元的準備金才足以因應老年長照需求，甚至有 7% 民眾表示 2000 萬元也不足夠，倘以購買保額 33 萬元的 HRLTC2 為例，長期照顧給付最高可領約 581 萬元，與民眾預期長照準備金所需的水準仍有差距，凸顯民眾對老年生活的理想及現實之間，仍有缺口需要補足。