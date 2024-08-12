股利進補！南山人壽7月大賺近百億 前7月獲利年增36%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-12 18:43

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壽險公司 7 月普遍繳出亮麗成績單，除了受惠股市高檔實現資本利得、新台幣兌美元走貶等利多外，同時也是股利發放旺季，南山人壽今 (12) 日公布，7 月稅後純益 95.97 億元，月增 75.42%、年減 6.2%，今年前 7 月累計自結獲利為 351.85 億元，年增 35.82%，每股稅後純益 (EPS) 2.39 元。

南山人壽指出，7 月獲利表現亮眼，除了受惠於保險本業穩健營運外，同時掌握市場波段實現資本利得及股利挹注。

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南山人壽 7 月合併新契約保費約為新台幣 81 億元，以利變壽險商品、高保障新商品，及投資型年金險為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，打造完整且多元的保障型商品線，整體醫療險商品動能穩健。

南山人壽持續關注國人的健康醫療保障，積極因應超高齡社會民眾的保障需求開發多元長照商品，並全力推動外溢保單。

2024 年上半年外溢保單新契約銷售件數超過 30 萬件，南山人壽再度蟬聯外溢保單新契約件數之冠；2024 年上半年南山人壽長照商品新契約保費更超過新台幣 6.4 億元，穩居領導品牌地位。