10美元商品1美元就賣！沃爾瑪搶返校商機 Q2全美線上雜貨市佔37%創新高

鉅亨網編譯許家華 2024-09-05 12:35

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根據 Brick Meets Click 和 Mercatus 的報告，沃爾瑪 (WMT-US) 在線上雜貨領域繼續領先，且第二季自超市中搶得市佔。排除山姆會員店後，沃爾瑪的線上雜貨市佔增長 1.5%，達到 37%，創下歷史新高。沃爾瑪第二季線上雜貨銷售額約為 85.1 億美元，較去年同期的 78.2 億美元顯著增長。

報告指出，隨著家庭尋求更多的省錢方案，線上雜貨的市佔正在逐漸轉向沃爾瑪。沃爾瑪的市佔較兩年前增長了 7%，較 2021 年同期增長了 9%。Brick Meets Click 合夥人 David Bishop 表示：「沃爾瑪價格實惠的聲譽吸引了希望網購省錢的家庭。」

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例如，適逢 9 月開學，沃爾瑪最近推出針對學校用品的促銷活動，例如文具、背包和電子產品等，TikTok 網友分享，原本價值 10 美元的文具，只需要 1 美元就能買下。

沃爾瑪網購原價 10.98 美元 該店返校活動僅售 0.75 美元

根據報導，家長在選擇購物時，越來越重視價格和便利性，這使得沃爾瑪的促銷活動極具吸引力。

報告還指出，塔吉特在最近幾個季度也從傳統超市中搶下一些線上雜貨市佔，目前其市佔為 7%。塔吉特 2022 年市佔為 6.1%，去年的可比期間為 6.5%。

沃爾瑪財務長約翰 · 大衛 · 雷尼表示，線上送貨的訂單增長速度超過了取貨，部分原因是沃爾瑪擴展了其快速和無人機送貨選項。第二季度，美國線上雜貨銷售總額達到 230 億美元，較去年同期增長 4.46%。