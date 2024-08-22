被「清倉式」減持 京東說話了：沃爾瑪不再持有股權

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-22 07:45

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港股京東股價周三盤中一度暴跌 11.8%，寫下去年 10 月以來最大盤中跌幅，收盤跌 8.73%，報 102.40 港元。

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據《第一財經》報導，沃爾瑪在向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新監管文件中揭露減持全部京東股票。京東對此在周三晚間表示，知悉 Walmart Inc. 及其關聯公司（沃爾瑪）於 8 月 20 日（美東時間）就沃爾瑪出售京東股份事宜向證券交易委員會提交了附表 13G/A。附表 13G/A 顯示，截至 8 月 20 日止，沃爾瑪不再持有京東股權。

京東 2023 年年度報告顯示，截至 2024 年 3 月 31 日，沃爾瑪持有京東 1.45 億 A 類普通股股票和 7,200 萬股美國存托股，共計擁有 9.4% 股權和 3.1% 投票權，是京東第二大股東。京東創辦人劉強東是第一大股東，共計擁有 3.4 億股股票，掌控 11.2% 股權和 70.5% 投票權。

中國經濟面臨不確定性，整體消費環境正在惡化，成長正在消失。雖然京東上季財報優於預期，但營收僅成長 1.2%，延續 2022 年以來的個位數季度表現。這段低迷時期，導致京東市值自去年年初以來蒸發了一半。