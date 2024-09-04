〈臺企銀法說〉H1淨手收37.78億元年增近7成 資產品質持續穩健

臺灣企銀今 (4) 日舉行 2024 年第二季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，公布 2024 上半年財務數字及營運狀況，上半年整體淨收益 169.88 億創歷史同期新高，主因財富管理業務穩健成長、以及放款手續費收入提升，帶動淨手收成長動能佳，挹注獲利，2024 上半年淨手收達 37.78 億元。