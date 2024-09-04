〈臺企銀法說〉H1淨手收37.78億元年增近7成 資產品質持續穩健
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-04 19:02
臺灣企銀今 (4) 日舉行 2024 年第二季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，公布 2024 上半年財務數字及營運狀況，上半年整體淨收益 169.88 億創歷史同期新高，主因財富管理業務穩健成長、以及放款手續費收入提升，帶動淨手收成長動能佳，挹注獲利，2024 上半年淨手收達 37.78 億元。
陳紹晃表示，截至第二季合併稅前淨利為 78.78 億元，較去年同期成長 5.96%、稅後淨利 62.44 億元，較去年同期增加 0.68%；資產品質方面，2024 年至第二季逾放比率 0.18%，與去年同期持平，備抵呆帳覆蓋率則較去年同期上升至 718.61%，資產品質維持穩健水準。
臺企銀上半年合併淨收益 169.88 億元，較去年同期成長 6.84%，創歷史同期新高。成長主因為手續費淨收益成長動能佳，受惠上半年財富管理業務穩健成長、以及放款手續費收入提升，帶動 2024 上半年手續費淨收益達 37.78 億元，年成長 65.48%。資產品質方面，2024 年至第二季逾放比率 0.18%、備抵呆帳覆蓋率 718.61%，與去年同期水準相當。
綠色貸款方面，身為全台唯一中小企業專業銀行，該行持續透過各項綠色金融專案貸款引導企業客戶減碳轉型，並積極辦理「六大核心戰略產業貸款」，協助企業取得太陽能電池製造、太陽光電、離岸風電等融資，截至 2024 年第二季，該行辦理「六大核心戰略產業貸款」授信餘額達 4,875.52 億元，其中綠電及再生能源授信金額 1,811.89 億元，較去年同期成長 18.39%。
展望未來，陳紹晃表示，臺企銀持續聚焦 6 大經營面向：厚植人力資本，實踐人才永續理念；推動數位金融，優化系統支援；強化風險控管，確保經營韌性；提升雙翅膀獲利，發展多元收益；內控與法遵並進，厚實經營基礎；落實 ESG 治理，實踐永續共榮。未來該行除了鞏固核心企金放款業務成長，也著重個人金融業務及財富管理業務之推展，均衡獲利結構並延續上半年成長動能。
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