看好降息將至 外資一日內買入10億美元韓國債券
鉅亨網編輯林羿君 2024-09-04 16:50
南韓金融監督院稱，週二 (3 日) 流入韓國債券的外資激增，單日淨買入突破 10 億美元，創去年 11 月以來新高。
該機構還指出，外資已連續 14 天購買韓國公債，這是自 5 月以來最長的連續淨買超記錄。
德銀分析師認為，資金流入可能是看好韓元進一步走強，以及該國債券將被納入富時羅素全球債券指數的可能性，在此背景下，降息預期提升了新興亞洲資產的吸引力。
韓國於 2022 年 9 月被列入富時全球政府債券指數 (WGBI) 觀察名單。市場正密切關注可能被納入該指數的任何進展，有些分析師認為，被納入該這項指數可能吸引多達 700 億美元的外資流入。
此外，韓國統計局周二公布，8 月通膨年增率大幅下滑至 2%，跌落 41 個月谷底，遠低於 7 月的 2.6%，不計食品和能源的核心通膨率為 2.1%，也是 2021 年底來最低。
數據發布的同時，南韓央行行長李昌鏞表示，隨著通脹降溫，考慮降息的時機已到，但需考慮與金融穩定性相關的問題。
今年全球資金紛紛湧入亞洲新興股票和債券，顯示隨著聯準會接近降息，該地區的投資情緒有所改善。
DB 固定收益和外匯策略師 Moon Hongcheol 表示，韓元走強的前景以及韓國債券被納入富時全球債券基準的可能性，都是掀起這波購買浪潮的因素。「韓元匯率目前相對較弱，因此技術上更有機會進一步轉強。」
Moon Hongcheol 預計今年韓元兌美元匯率將上漲至 1,250 韓元，週三韓元兌美元匯率變動不大，為 1,341.70。
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