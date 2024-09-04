又見市場屠殺 部分分析師建議逢低買入亞股

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-04 14:20

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受輝達 (NVDA-US) 暴跌超 9% 衝擊，亞洲晶片股周三 (4 日) 遭遇拋售浪潮。不過也有多位分析師「老神在在」，認為這一跌勢創造了「逢低買入」的良好時機。

新加坡 Fibonacci 資產管理執行長 Jung In Yun 表示，雖然市場大幅波動可能在未來一段時間內更頻繁地出現，但他們認為，每次拋售都是買入機會，亞洲股市有望快速回復上漲。

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他說： 「我們認為，對人工智慧需求高峰的擔憂被誇大了。我們可能會看到明年上半年對人工智慧及其支援基礎設施的需求保持強勁。」

Ortus Advisors Pte. 策略師 Andrew Jackson 指出，經過 8 月初的暴跌之後，現在市場有些小題大作，「感覺像上次那樣強烈的恐慌性拋售不會重演。」

新加坡盛寶市場外匯策略主管 Charu Chanana 表示，本次的暴跌，伴隨著「九月魔咒」與 8 月初市場暴跌的記憶，基於市場正觀望本周另一份就業報告，因此交易員目前正在規避風險。

首爾 Billionfold 資產管理執行長 An Hyungjin 相對謹慎，他強調，這似乎不是逢低買進科技股的機會，由於南韓產業依賴美國經濟，對其經濟放緩的擔憂，終究引發了市場不安。

東京三菱日聯摩根士丹利證券公司資深投資策略師 Kohei Onishi 認為，周三的下跌只是對隔夜紐約股市大幅下跌的反應。鑑於美國市場一直在成長，這種規模的下挫並不令人意外。