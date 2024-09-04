輝達市值一夜蒸發2,789億美元 日本、韓國股市不支倒地

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-04 09:15

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日本和韓國股市周三（4 日）開盤大幅下跌，利空是美股周二遭遇 8 月 5 日崩盤以來最慘一日，輝達 (NVDA-US) 市值一夜蒸發 2,789 億美元。

日經 225 指數周三早盤大跌 4%，東證指數重挫約 3%。

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韓國 Kospi 指數在早盤交易中一度驟跌 3%，晶片股隨輝達下挫，人工智慧（AI）漲勢過熱的新一輪擔憂加劇。輝達主要供應商 SK 海力士股價一度中重摔 9.2%，三星電子急跌 3.7%。

MSCI 亞太指數周三盤中大跌 2.1% 至 181.88 點。

有「恐慌指數」之稱的 VIX，周二收於 20.72，盤中一度走高至 21.99。該指數自 8 月 14 日以來一直沒有突破 20 關口。

輝達市值單日蒸發 2,789 億美元，創下美股新紀錄，利空是輝達已收到美國司法部的傳票，該公司涉嫌違反反壟斷法。

據《彭博》周三披露，熟悉調查的人士透露，美國司法部曾向相關企業發放問卷調查，現在正向這些企業發出具法律約束力的要求，要求它們提供資料。這意味著，司法部離正式向輝達提出訴訟又近了一步。