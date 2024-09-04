台股大怒神又來了 理財達人教戰高股息ETF存股術

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-04 12:46

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美股 3 日四大指數全面收黑，受輝達狂瀉影響，台股今 (4) 日開盤上演大怒神，台積電盤中摜破 900 元大關，多檔高股息 ETF 也難得出現 8 月初以來的甜甜價，包括國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW) 及復華台灣科技優息 (00929-TW) 等，盤中成交量皆已突破 10 萬張。理財達人提供高股息 ETF 存股教戰，投資人可逢低找買點。

市場專家分析，上個月剛除息的 00878，資產規模達 3147 億元，是高股息 ETF 中規模最大的一檔，價位一路從年初的 21 元上揚，7 月伴隨台股漲多，最高曾創下 24.58 元紀錄，今天盤中驚現 22 元以下的甜甜價，吸引投資人進場低接。

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理財達人股添樂提到，高股息 ETF 配息來源主要是三大來源，其一是上市櫃公司配發的股利、其二是帳面累積的資本利得、最後就是收益平準金，00878 已掛牌四年，因是較早期發的 ETF，帳面上會累積比較多的股息和資本利得，最近四次每季配息金額都有提升，向上趨勢很明顯，新發的高股息可能今年遇到上半年台股漲多、或還在破發的話，就比較難配出好息率。

他建議投資人可以逢低找買點，他自己就會設定 2.5%、5%、7.5% 跟 10%，因為 ETF 不像是個股可能一次就跌 5% 以上，可以留意跌幅再額外手動買進。