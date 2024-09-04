輝達9月開局不利 黃仁勳財富一日痛失100億美元
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-04 14:40
輝達 (NVDA-US) 股價 3 日重挫 9.5%，也使黃仁勳的淨資產暴跌約 100 億美元，至 949 億美元，這是自 2016 年彭博億萬富翁指數開始追踪他的財富以來最大單日損失。
根據該指數，黃黃仁勳在全球富豪榜上排名第 18 位，儘管周二財富大幅縮水，但他的財富今年迄今仍增加了 510 億美元。
輝達股價 3 日收盤崩跌 9.53％，報 108 美元，市值一口氣蒸發 2,790 億美元，創下美股個股有史以來最大單日市值蒸發紀錄。雪上加霜的是，外美國司法部向輝達發出傳票，再讓盤後股價下挫逾 2%。
外媒引述消息人士報導，反壟斷官員擔心，輝達可能讓買家難以轉換到其他供應商，並懲罰那些並未完全使用其 AI 晶片的買家。
輝達針對調查回應說，該公司市場主導地位來自高效能的產品品質。
分析師認為，以過去的歷史數據來看，9 月通常是輝達股票表現最差的月份，但在過了 9 月之後，走勢往往會有所改善。在接下來的三個月裡，輝達的股價平均都有所上漲，其中 11 月的表現尤為強勁，這也是輝達歷史上表現最好的月份，平均漲幅達到 10.8%。
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