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黃仁勳：Blackwell將大量供應 明年也會非常好

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 08:49

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黃仁勳：Blackwell將大量供應 明年也會非常好。

輝達執行長黃仁勳 28 日談及市場對新型 Blackwell 晶片的擔憂時表示，當產量動能起來後，Blackwell 將會有大量的供應，而且功能非常棒，輝達明年也會非常輝煌的成績。

黃仁勳接受彭博採訪時指出，Blackwell 晶片的樣品已發送到全球各地，並且開始量產。


輝達今年稍早公開了 Blackwell 晶片，成為分析師與投資人關注的焦點，該產品是萬眾矚目的人工智慧 AI 加速器 Hopper 系列的後續產品，Hopper 系列推動了輝達的營收和股價飆升，但 Blackwell 生產方面的挑戰引發了延後出貨的擔憂。

輝達先前透露必須對 Blackwell 晶片修正設計，即使有這些變化，該公司仍預計第四財季將從 Blackwell 獲得數十億美元的收入。

針對修正設計，分析師在訪問之中希望黃仁勳透露更多的細節，但遭黃仁勳拒絕，使得輝達股價在尾盤承受賣壓，儘管輝達的整體業績和預測優於分析師的預期，但股價仍下挫了 7% 以上。

黃仁勳表示，他對 Blackwell 的前景非常清楚，「Blackwell 的功能很棒。」「我們明也將取得輝煌的成績。」

在財報發布前，分析師曾表示擔心 Blackwell 的問題可能會阻礙輝達的快速成長，甚至減緩人工智慧的發展。

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