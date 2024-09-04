索尼重金打造電玩《Concord》劣評如潮 上市2周即下架

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-04 16:40

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索尼 (SONY-US) 周三 (4 日) 宣布，將下架耗資逾 1.5 億美元的大型電玩遊戲《星鳴特攻》(Concord)，這款遊戲才剛於 8 月 24 日上市，卻因反應不佳陣亡，堪稱 PlayStation 業務最大的失敗之一。

索尼表示《星鳴特攻》將於 9 月 6 日關閉伺服器，並即時停止發售，會向已購買的玩家提供全額退款。

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《Concord》由 Sony 互動娛樂 (SIE) 旗下 Firewalk 工作室開發長達 8 年，耗資逾 1.5 億美元。SteamDB 統計數據顯示，《Concord》上市後的最高同時在線人數僅有 697 人，與同期推出的《黑神話: 悟空》的 242 萬人有明顯距離。

《Concord》在 PS5 及電腦平台推出後飽受批評，玩家普遍認為遊戲缺乏亮點，角色設定非常糟糕，而且訂價過高物非所值，導致上市後銷售不如預期。