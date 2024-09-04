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台股

〈台股盤後〉 慘跌999點史上第三大跌點 均線全失留下空方大缺口

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-04 14:23

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權值股全倒、AI族群腿軟，台股跌999點成為史上第三大跌點。(圖：shutterstock)

台股今 (4) 日電子權值股全倒，加上 AI 族群臉黑，大盤一度跌逾千點，雖然隨後跌幅稍收斂，但終場仍跌 999.46 點或 4.52%，成為台股史上第三大跌點，摜破所有均線，並留下 518 點空方大缺口，以 21092.75 點作收，險守 21000 點關卡，成交量 4851.05 億元。 

今天台股跌近千點，跌 999.46 點，成為台股第三大跌點，跌點僅次於今年 8 月 5 日的 1807.88 點，以及 8 月 2 日的 1004.01 點。此外，今天上市櫃公司中，上漲家數僅有 103 家，下跌家數則有 1747 家。 


權值股今天全面走跌，台積電 (2330-TW) 重摔 51 元，跌逾半根停板，失守 900 元大關，聯發科 (2454-TW) 也慘摔跌逾半根停板，跌幅 6.97%，鴻海 (2317-TW) 則跌 2.97%。另外，日月光 (3711-TW)、台達電 (2308-TW) 同樣跌逾半根停板，跌幅超過 6%，聯電 (2303-TW) 則跌逾 3%。 

輝達 (NVDA-US) 昨 (3) 日狂瀉近 10%，AI 族群今天也淪為重災區，包含散熱、機殼、伺伺服器等相關類股皆臉綠。散熱與機殼方面，尼得科超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW) 跌幅沈重，進逼跌停板，勤誠 (8210-TW) 跌逾 8%，AMAX-KY(6933-TW)、迎廣 (6117-TW) 跌逾 6%，晟銘電 (3013-TW) 也跌逾半根停板。 

伺服器方面，電子五哥今天重摔，廣達 (2382-TW) 跌逾半根停板，跌逾 8%，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 皆跌逾半根停板，仁寶 (2324-TW) 跌幅雖相對輕微，跌 2.89%。除電子五哥走弱，高價股緯穎 (6669-TW) 也跌逾 8%。 

另外，其他如輔信 (2405-TW)、藍天 (2362-TW)、精英 (2331-TW)、技嘉 (2376-TW)、麗臺 (2465-TW) 跌逾半根停板，宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW) 及華碩 (2357-TW) 也都有超過 4% 的跌幅。 

傳產塑膠類股也走弱，南亞 (1303-TW)、台達化 (1309-TW) 及聯成 (1313-TW) 跌逾 6%，台化 (1326-TW)、台聚 (1304-TW)、台塑 (1301-TW)、台苯 (1310-TW) 跌逾半根停板，華夏 (1305-TW)、國喬 (1312-TW)、恆大 (1325-TW)、炎洲 (4306-TW) 及中石化 (1314-TW) 也都有 3 至 4% 的跌幅。 

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台股盤後台積電AI塑膠第三大跌點

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台積電889-5.43%
晟銘電107.5-5.70%
緯穎1675-8.97%
仁寶31.95-2.89%
和碩98.5-5.29%
英業達42.25-5.27%
緯創94-5.15%
廣達250-8.09%
迎廣94.7-6.24%
藍天53.1-7.17%
艾瑪斯-KY213.5-6.77%
勤誠267-8.56%
奇鋐515-9.65%
尼得科超眾218-9.54%
聯電53.3-3.27%
台達電372-5.22%
日月光投控143.5-5.28%
輔信20.1-8.01%
精英23.75-7.23%
聯發科1135-6.97%
台聚13.7-5.84%
中石化9.05-3.31%
炎洲20.35-3.10%
恆大27.3-4.04%
國喬12.4-4.25%
華夏15.9-4.50%
台苯12.35-5.36%
台塑47-5.62%
台化39.4-5.97%
技嘉244.5-6.14%
聯成10.95-6.01%
台達化16.35-6.03%
南亞40.5-6.68%
華碩528-4.00%
微星172.5-4.70%
﻿宏碁41.5-4.71%
麗臺88.8-5.43%
鴻海179.5-2.97%
輝達108-9.53%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.45
加權指數法興(售) 槓桿7.49
台積電法興(購) 槓桿8.97
台積電法興(購) 槓桿7.22
台達電法興(購) 槓桿5.59
日月光投控法興(購) 槓桿8.06
聯發科法興(購) 槓桿9.28
鴻海法興(購) 槓桿6.82
鴻海法興(購) 槓桿6.39

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#營收獲利增加

中強短弱
晟銘電

74.07%

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#波段回檔股

偏弱
緯穎

67.74%

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偏弱
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台積電

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#M頭

偏弱
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67.74%

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#下跌三黑K線

偏弱
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