〈台股盤後〉 慘跌999點史上第三大跌點 均線全失留下空方大缺口
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-04 14:23
台股今 (4) 日電子權值股全倒，加上 AI 族群臉黑，大盤一度跌逾千點，雖然隨後跌幅稍收斂，但終場仍跌 999.46 點或 4.52%，成為台股史上第三大跌點，摜破所有均線，並留下 518 點空方大缺口，以 21092.75 點作收，險守 21000 點關卡，成交量 4851.05 億元。
今天台股跌近千點，跌 999.46 點，成為台股第三大跌點，跌點僅次於今年 8 月 5 日的 1807.88 點，以及 8 月 2 日的 1004.01 點。此外，今天上市櫃公司中，上漲家數僅有 103 家，下跌家數則有 1747 家。
權值股今天全面走跌，台積電 (2330-TW) 重摔 51 元，跌逾半根停板，失守 900 元大關，聯發科 (2454-TW) 也慘摔跌逾半根停板，跌幅 6.97%，鴻海 (2317-TW) 則跌 2.97%。另外，日月光 (3711-TW)、台達電 (2308-TW) 同樣跌逾半根停板，跌幅超過 6%，聯電 (2303-TW) 則跌逾 3%。
輝達 (NVDA-US) 昨 (3) 日狂瀉近 10%，AI 族群今天也淪為重災區，包含散熱、機殼、伺伺服器等相關類股皆臉綠。散熱與機殼方面，尼得科超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW) 跌幅沈重，進逼跌停板，勤誠 (8210-TW) 跌逾 8%，AMAX-KY(6933-TW)、迎廣 (6117-TW) 跌逾 6%，晟銘電 (3013-TW) 也跌逾半根停板。
伺服器方面，電子五哥今天重摔，廣達 (2382-TW) 跌逾半根停板，跌逾 8%，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 皆跌逾半根停板，仁寶 (2324-TW) 跌幅雖相對輕微，跌 2.89%。除電子五哥走弱，高價股緯穎 (6669-TW) 也跌逾 8%。
另外，其他如輔信 (2405-TW)、藍天 (2362-TW)、精英 (2331-TW)、技嘉 (2376-TW)、麗臺 (2465-TW) 跌逾半根停板，宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW) 及華碩 (2357-TW) 也都有超過 4% 的跌幅。
傳產塑膠類股也走弱，南亞 (1303-TW)、台達化 (1309-TW) 及聯成 (1313-TW) 跌逾 6%，台化 (1326-TW)、台聚 (1304-TW)、台塑 (1301-TW)、台苯 (1310-TW) 跌逾半根停板，華夏 (1305-TW)、國喬 (1312-TW)、恆大 (1325-TW)、炎洲 (4306-TW) 及中石化 (1314-TW) 也都有 3 至 4% 的跌幅。
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