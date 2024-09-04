〈台股盤後〉 慘跌999點史上第三大跌點 均線全失留下空方大缺口

台股今 (4) 日電子權值股全倒，加上 AI 族群臉黑，大盤一度跌逾千點，雖然隨後跌幅稍收斂，但終場仍跌 999.46 點或 4.52%，成為台股史上第三大跌點，摜破所有均線，並留下 518 點空方大缺口，以 21092.75 點作收，險守 21000 點關卡，成交量 4851.05 億元。