揭密多元化製造真相！美企轉印度生產 專家：未能降低對中國供應鏈的依賴

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-04 11:08

‌



近幾年來，隨著越來越多的美國企業開始追求所謂的「多元化」，戮力降低對中國的依賴，印度成為中國以外的熱門製造中心，避免因地緣政治緊張局勢加劇或其他意外事件導致中國供應鏈中斷而受到太大衝擊。

但《華盛頓郵報》報導，根據貿易數據和經濟分析師的說法，隨著印度加大了智慧型手機、太陽能板和藥品等商品的生產，印度經濟本身變得更加依賴中國的進口，特別是用於這些產品的零件。

‌



根據印度智庫全球貿易研究倡議 (GTRI) 統計，印度從中國進口商品的成長速度，達到整體進口成長的兩倍，目前幾乎佔印度進口的三分之一，而其中成長越快的產業，對中國的依賴程度也就上升得更快。

例如印度工業聯合會表示，印度接近三分之二的電子元件進口都來自中國，涵蓋電路板、電池等。 GTRI 也表示，過去 5 年裡，來自中國的這類進口量翻了 3 倍。

同樣作為仿製藥出口大國，印度也更加依賴中國的製藥原料。統計顯示，過去 5 年裡，印度從中國進口的藥品原料和中間體成長超過 50%。

各行各業均有類似情況：印度紡織業正在加大進口中國紗線和布料的力度，印度汽車製造業也在加速中國零件的進口。

與電子產品一樣，印度在生產太陽能板方面取得了長足進步，但現在更依賴其中使用的中國太陽能電池。印度 2022 年對美國市場的太陽能板出口激增，價值增加了近 150%，但同時也帶動了對中國原材料的積極需求。

金達爾大學 (Jindal University) 副教授 Sriparna Pathak 表示，除非中國不再是印度的零件進口來源，否則印度只是組裝罷了，任何選擇印度當生產基地的國家都不會因此降低風險。

人力也依賴中國

除了原料外，處於工業化轉型初期的印度，也格外渴望獲得中國製造業轉型的寶貴經驗。面對印度政府採取的種種限制，印度工業界已經開始向莫迪政府施壓，要求放寬對中國技術人員的簽證限制，幫助印度工人使用中國機械生產手機、紡織品和鞋子。

普林斯頓大學經濟學家 Ashoka Mody 對此評論表示：「中國可以幫助印度在全球技能階梯的最低層次上站穩腳跟。特別是現在這些階梯正在上升，印度需要現在就採取行動。令人感到諷刺在於，當印度經濟成長越來越依賴外國專家，尤其是中國的專家時，印度官員恰恰在這個時候提倡自力更生。」

官方對中國投資案加速審批

自 2020 年以來，印度對中國（和其他鄰國）的投資長期處於「逐案評審」的過程，緩慢且繁瑣冗長，但應對當前趨勢，今年以來的審批態度，出現了明顯的軟化。

據匿名印度政府官員稱，自今年 4 月以來，至少有 11 個涉及中國的電子業投資案獲批，另外還有快時尚、汽車業公司的合資進展，最終瞄準的都是出口市場。