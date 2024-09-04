中國對加拿大採取四大反制措施 包括全球首例「反歧視調查」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-04 08:39

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中國商務部周二（3 日）表示，加拿大政府不顧多方反對和勸阻，對自華進口的電動車、鋼鋁產品採取歧視性單邊限制措施，中方對此強烈不滿、堅決反對，擬將加方有關做法訴諸世貿組織（WTO）爭端解決機制。

與此同時，中方將根據《中華人民共和國對外貿易法》第七條、第三十六條規定，對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」，後續中方將根據實際情況，對加拿大採取相應措施。

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此外，中國商務部發言人表示，據國內產業近期反映，加拿大對華出口油菜籽大幅增加，且涉嫌傾銷，2023 年達 34.7 億美元，數量年增 170%，價格持續下降。

受加方不公平競爭影響，中國國內油菜籽相關產業持續虧損。中方將根據國內相關法律法規，按照世貿組織的規則，依法對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查。

該發言人還表示，中方將依國內產業申請，對加拿大相關化工產品發起反傾銷調查。

加拿大政府在 8 月 26 日宣布，從 10 月 1 日起對中國電動車徵收 100% 關稅，從 10 月 15 日起對華部分鋁產品課徵 25% 關稅，對原產自中國的部分鋼鐵產品課徵 25% 關稅。

加方發布消息後，中國商務部以及相關行業協會均在第一時間發布聲明，表示反對。

商務部在 8 月 27 日表示，加方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次嚴正交涉，不顧多方反對和勸阻，一意孤行。中方對此強烈不滿、堅決反對。

中國鋼鐵工業協會和中國有色金屬工業協會，也堅決反對加方罔顧事實和世貿組織規則所做出的單邊主義和貿易保護主義行徑。

《界面新聞》指出，在中國商務部周二發布的四大反制措施中，「反歧視調查」尤其引人關注。《央視》常駐外交部記者公眾號「玉淵潭天」援引專業人士的話稱，這是中國第一起，也是全球首例「反歧視調查」。

貿易歧視是貿易保護主義的一種表現，是指在國際貿易中，某些國家為了維護所謂的本國利益和經濟安全，採用關稅壁壘、技術壁壘、綠色壁壘、進出口管制政策、政府補貼、藉口反傾銷、知識產權保護等進行不公平的歧視性的貿易制裁或限制的政策及其作為。

中國《對外貿易法》第七條規定：「任何國家或者地區在貿易方面對中華人民共和國採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施的，中華人民共和國可以根據實際情況對該國家或者該地區採取相應的措施。」

第三十六條規定：「違反本法規定，危害對外貿易秩序的，國務院對外貿易主管部門可以向社會公告。」