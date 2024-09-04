盤中速報 - Arbitrum大跌8.99%，報0.47美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:07
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過8.99%，最新價格0.47美元，總成交量達0.23億美元，總市值16.22億美元，目前市值排名第 31 名。
近 1 日最高價：0.52美元，近 1 日最低價：0.47美元，流通供給量：3,339,278,542。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.13%
- 近 1 月：-12.37%
- 近 3 月：-55.29%
- 近 6 月：-75.02%
- 今年以來：-71.45%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 艾達幣大跌8.81%，報0.3063美元
- 盤中速報 - 雪崩代幣大跌8.46%，報20.56美元
- 盤中速報 - PEOPLE大跌10.64%，報0.0558美元
- 盤中速報 - NEAR大跌11.07%，報3.567美元
下一篇