盤中速報 - 艾達幣大跌8.81%，報0.3063美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:07
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內跌幅超過8.81%，最新價格0.3063美元，總成交量達0.29億美元，總市值114.73億美元，目前市值排名第 9 名。
近 1 日最高價：0.3398美元，近 1 日最低價：0.3054美元，流通供給量：35,910,258,433。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.99%
- 近 1 月：-7.41%
- 近 3 月：-30.94%
- 近 6 月：-58.62%
- 今年以來：-48.86%
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