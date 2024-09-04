鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；SuperRare(RARE)24小時漲幅16.5%。

24小時跌幅：DATA(DATA)24小時跌幅14.5%；IDEX(IDEX)24小時跌幅5.91%；Frontier(FRONT)24小時跌幅2.68%。

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近一週漲幅：FLOKI(FLOKI)近一週漲幅23.3%；Klaytn(KLAY)近一週漲幅21.1%；BinaryX(BNX)近一週漲幅20.8%。