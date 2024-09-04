東京酷暑把遊客逼近室內玩 Hello Kitty股價飆漲93%

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-04 13:34

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日本今年出現破紀錄高溫的夏季，遊客們逃離東京迪士尼等戶外遊樂園，紛紛轉往室內遊樂園遊玩，讓擁有 Hello Kitty 品牌的三麗鷗 (Sanrio Co.) 獲利大增，股價今年來飆漲 93%。

反之，向來受遊客喜愛的「東京迪士尼」在這個夏天人氣退散不少，收入不如預期也使經營商「東方樂園」(Oriental Land) 遭到重創，股價今年已暴跌 25%，在日經 225 指數成分股中，表現為倒數第七差。

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數據指出，日本 7 月的海外遊客續創新高，但酷暑以及暴雨讓他們改變了偏好。提供室內娛樂的企業的遊客數量獲利大增，股價也隨之上漲。

包括擁有 Hello Kitty 等人氣卡通明星的三麗鷗，在東京等市區經營兩個室內主題樂園，吸引眾多來自台灣、南韓及中國的遊客造訪。三麗鷗今年首季利獲利全年展望都優於分析師預期，公司股價已飆升 93%。

在日本各地經營一系列保齡球館和電玩的室內遊戲場的朗玩 (Round One)，今年股價也上漲了 56%。

東方樂園季估截至 9 月的上半財年營收將下降。該公司表示，持續的高溫和大雨是阻止遊客前來的關鍵因素，不過它並不孤單，知名雲霄飛車樂園「富士急樂園」也面臨同樣困境，其經營商富士急行株式會社 (Fuji Kyuko) 今年股價更重挫 38%。



日本氣象廳表示，日本全國在 2024 夏季，也就是 6 月到 8 月期間，平均氣溫比往年高出攝氏 1.76 度，今年 7 月日本的平均氣溫創下新高，也預計日本 9 月至 11 月還將持續受高溫侵襲。