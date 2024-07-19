信邦Q2純益締單季新猷 上半年EPS 7.69元同創高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-19 17:51
連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (19) 日公告第二季財報，稅後純益 9.35 億元，季增 2.6%、年增 2.6%，每股純益 3.9 元，創歷史單季新高；上半年稅後純益 18.47 億元，年增 2.3%，每股純益 7.69 元，也是歷史同期最佳。
信邦第二季營收 83.05 億元，季增 3.4%、年減 4.8%；毛利率 25.6%，季減 0.2 個百分點、年減 0.1 個百分點；營益率 11.6%，季增 0.4 個百分點、年增 5.4 個百分點；信邦上半年營收 163.41 億元，年減 4.9%，毛利率 25.7%，年減 0.2 個百分點，營益率 11.4%，年增 1.7 個百分點。
信邦說明，第二季雖然毛利率因產品組合改變略減，但費用管控得宜推升營益率提升，加上受惠租稅投資抵減的適用，第二季合併所得稅率較減少，推升稅後純益季增；年對年來看，去年第二季因子公司提列呆帳 7.18 億元；今年無此因素，推升本業獲利表現。
信邦表示，隨著既有訂單持續消化，第二季底存貨已降至 76.83 億元，較去年底及去年同期分別減少 26.43 億元及 34.54 億元；合約負債也相對減少至 26.74 億元，仍佔存貨金額 34.81%，較去年底及去年同期分別減少 25.53 億元及 26.46 億元；由於存貨及合約負債金額大幅的減少，負債比率已降至 52.33%。
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