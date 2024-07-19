信邦Q2純益締單季新猷 上半年EPS 7.69元同創高

信邦說明，第二季雖然毛利率因產品組合改變略減，但費用管控得宜推升營益率提升，加上受惠租稅投資抵減的適用，第二季合併所得稅率較減少，推升稅後純益季增；年對年來看，去年第二季因子公司提列呆帳 7.18 億元；今年無此因素，推升本業獲利表現。

信邦表示，隨著既有訂單持續消化，第二季底存貨已降至 76.83 億元，較去年底及去年同期分別減少 26.43 億元及 34.54 億元；合約負債也相對減少至 26.74 億元，仍佔存貨金額 34.81%，較去年底及去年同期分別減少 25.53 億元及 26.46 億元；由於存貨及合約負債金額大幅的減少，負債比率已降至 52.33%。