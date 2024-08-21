建新看下半年優於上半年 Q4有望新增銅土客戶

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-21 16:26

‌



物流業者建新國際 (8367-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長陳彥銘表示，下半年國際客戶需求增，展望較上半年樂觀，其中，第四季台中港有望再新增一個銅土客戶。

建新透露，第四季台中港有望再新增銅土客戶，此外，塑化產品的太空裝袋出口印度的需求龐大，也是未來成長新動能。

‌



建新總經理柯勝鐘強調，公司具備三大優勢，分別是經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環保、順應印度基建需求，可望大啖未來 ESG 商機，目前建新密閉式煤倉主要客戶分別為石化業、汽電共生廠、造紙業等。

柯勝鐘進一步說明，專營台北港、台中港、高雄港等三大碼頭的裝卸、倉儲、物流，其中，台中與高雄港的環保裝卸均獲客戶踴躍採用，動能最為明顯。

目前台中港區的煤炭裝卸及其他散雜貨一年可裝卸約 500 萬噸，市占率近 50%，高雄港煤炭年裝卸量約 220 萬噸，未來產能利用率有機會再提升。

累計前 7 月建新合併營收 16.3 億元，年增 32.1%，展望下半年，建新瞄準三大動能，分別是銅土客戶有機會重新回流、紙業運輸新業務、印度塑化需求旺盛，其中，第四季有機會再新增一個每年 30 至 40 萬噸的銅土客戶，最終仍須靜待簽約結果。

此外，塑化產品的太空裝袋出口，包含酯粒、PTA 等運輸至印度的需求龐大，也將是潛在動能。