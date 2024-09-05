避險需求增！8月大小台積電期貨日均爆量4萬口 聯電期Q4加入夜盤

期交所昨 (4) 日指出，繼台積電 (2330-TW) (TSM-US) 期貨於今年 1 月 22 日納入夜盤交易後，深受投資人喜愛，8 月份大小台積電期貨合計日均量已逾 4 萬口，較去年成長 318%，夜盤外資交易比重亦持續攀升，期交所規劃於第 4 季將聯電 (2303-TW) (UMC-US) 期貨納入夜盤交易適用商品，未來並將持續評估其他適合納入夜盤交易的商品，元大美債 20 年 ETF 期貨將在主管機關同意後適時納入。



隨著美國經濟衰退疑慮再起，舉凡 CPI、就業數據、美國聯準會主席談話等，都讓美國科技股價格隨之起落，帶動美國市場 4 大指數波動加劇。投資人夜盤避險需求大增，今年截至 8 月，夜盤日均量已達 54 萬餘口，為夜盤上線以來新高紀錄，顯示投資人已習慣透過夜盤交易進行部位調整、避險，夜盤交易價格已被投資大眾視為隔日日盤開盤的參考指標之一。



聯電與台積電都在全球晶圓代工產業扮演重要角色，期交所評估期貨市場及美國 ADR 交易狀況，且交易人結構與台積電期貨相似，聯電期貨於夜盤應有一定交易需求，故規劃於第 4 季將聯電期貨納入夜盤交易適用商品。



另期貨市場自去年 8 月起掛牌美債 ETF 期貨，去年 12 月市場開始預期美國聯準會啟動降息循環，美債 ETF 期貨交易量大幅增加並持續累積未沖銷部位，市場需求旺盛。考量美國公布經濟數據或 Fed 召開利率決策會議公布時點，經常落在台北時間半夜凌晨期間，預期夜盤時段有較大交易需求。