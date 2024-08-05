信邦7月營收雙增 三大產業應用成長

信邦指出，7 月醫療、汽車、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較 6 月成長 1.99%、19.67% 及 10.89%；累計前 7 月五大產業表現來看，醫療及健康照護減少 9.15%、汽車減少 9.79%、綠能減少 9.63%、工業應用成長 0.92%、通訊及電子週邊成長 6.27%。