信邦7月營收雙增 三大產業應用成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-05 18:35
連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (5) 日公告，7 月營收受惠醫療、汽車、通訊及電子週邊等產業成長，營收 28 億元，月增 2.13%、年增 3.42%；累計前 7 月營收 192.08 億元，年減 3.89 億元。
信邦指出，7 月醫療、汽車、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較 6 月成長 1.99%、19.67% 及 10.89%；累計前 7 月五大產業表現來看，醫療及健康照護減少 9.15%、汽車減少 9.79%、綠能減少 9.63%、工業應用成長 0.92%、通訊及電子週邊成長 6.27%。
產業別的銷售分佈來看，綠能產業佔合併營收 29.54%；工業應用產業佔 29.52%；通訊及電子週邊產業佔 19.15%；汽車產業佔 13.55%；醫療及健康照護產業佔 8.24%；若以產品別銷售比重來看，連接線組生產銷售佔 80%；連接器及零組件銷售佔 20%。
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